"سي إن إن": كييف غيرت لهجتها وبدأت تتحدث عن نجاحات تكتيكية لروسيا

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بتغيّر خطاب كييف خلال الـ72 ساعة الماضية، حيث بدأ الجيش الأوكراني يتحدث عن "نجاحات تكتيكية روسية".

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وأشارت "سي إن إن" إلى أن المسؤولين في كييف بدأوا في استخدام عبارات من مثل "المعارك الدفاعية مستمرة" و"التدهور كبير" على الجبهة، لافتة إلى أن مثل هذه التصريحات تعكس الوضع الصعب الذي تجد أوكرانيا نفسها فيه.

وبحسب شبكة التلفزيون الأمريكية، فإن "روسيا لا تتقدم في مكان واحد فحسب، بل يبدو أنها تتقدم في أربعة، أي على طول خط المواجهة بأكمله".

وأضافت "سي إن إن" أن مصدر القلق الأكبر هو على طول الحدود بالقرب من خاركوف، حيث سيطر الجيش الروسي على تسع قرى ويحقق "أسرع تقدم" منذ الأيام الأولى للعملية.

وأكدت أن "روسيا تكتسب زخما لم تشهده منذ مارس 2022، وأوكرانيا مجبرة على الاعتراف بمدى سوء وضعها".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي اعترف يوم الأحد بأن معارك عنيفة تدور في أنحاء محاذية لمنطقة خاركوف.

وفي وقت سابق، وصف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الوضع في منطقة خاركوف بأنه صعب.

المصدر: RT