تحييد 10 مسيرات أوكرانية في إقليم كراسنودار الروسي

أعلن مقر العمليات في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا في بيان له فجر اليوم الأحد، أنه تم التصدي لمسيرات أوكرانية حاولت استهداف مواقع مدنية في الإقليم الليلة الماضية.

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وقال البيان إنه تم تحييد ما لا يقل عن 10 طائرات بدون طيار، مضيفا أن إحداها سقطت على أراضي مصفاة النفط في مدينة سلافيانسك-في-كوبان، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات أو أضرار أو حرائق، حسب المعلومات الأولية.

وذكر البيان أن سقوط مسيرة في منطقة كوشيفسكي تسبب في حريق محدود لم يطل المناطق السكنية، وتعمل فرق الطوارئ على إخماده. ووفقا للبيان، فإن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.

يأتي ذلك بعد يومين على هجوم شنته عشرات المسيرات الأوكرانية على مواقع في المناطق الساحلية لكراسنودار، حيث أكدت الدفاع الروسية تدمير أو اعتراض 44 مسيرة معادية فوق المنطقة.

وفي بيلعورود، أفاد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلغرام" بإسقاط طائرة بدون طيار في منطقة تشيرنيانسكي فجر اليوم الأحد، مشيرا إلى تضرر منزلين وسيارة جراء سقوط حطامها، دون وقوع إصابات.

المصدر: RT