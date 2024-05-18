خبير بريطاني: الغرب لن يتدخل إذا أطاح انقلاب عسكري بزيلينسكي

أكد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس عأن الغرب لن يتدخل إذا ما حدث انقلاب عسكري على السلطة في أوكرانيا.

وقال ميركوريس خلال مقابلة مع قناة داني هايفونغ على موقع "يوتيوب": إذا انهارت الحكومة، في كييف وقد بدأت معالم ذلك تظهر في الأسابيع القليلة الأخيرة من الحرب، أعتقد أن الغرب وبقية العالم حينها سيدركون أن أوكرانيا ستنهار وتتفكك، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار التالي: سنبقى بعيدين، لا نريد أن ننجر وراء الأحداث ونغرق في مستنقع أوكرانيا.

وأضاف أن سيناريو انهيار أوكرانيا وارد جدا، حيث من الممكن في البداية حدوث احتجاجات شعبية، تتطور لقيام الجيش بأعمال شغب.

وتابع قائلا: كان هناك استياء شديد لدى بعض الوحدات العسكرية من القائد الأعلى الجديد، الجنرال سيرسكي، لذا من الممكن حدوث انهيار.

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وكان من المفترض تنظيم انتخابات رئاسية في أوكرانيا في 31 مارس 2024، لكن الحملة الانتخابية ألغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وذكر الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء انتخابات، مضيفا يجب وضع هذه القضية جانبا.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نهاية شهر مارس بأن رئاسة زيلينسكي لأوكرانيا قد تفقد معناها بحلول 21 مايو.

المصدر: نوفوستي