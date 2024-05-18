فولودين يعلق على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر عمل وسائل إعلام روسية

علق رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر عمل وسائل إعلام روسية ضمن دول الاتحاد.

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وكتب فولودين على قناته في "تيليغرام": "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي وقف الأنشطة الإذاعية لوكالة ريا نوفوستي وصحيفة إزفستيا وروسيسكايا غازيتا، إن سياسة الكيل بمكيالين أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، في الواقع، الاتحاد الأوروبي لا يحترم حرية التعبير".

وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن الاتحاد الأوروبي يمنع أي وجهة نظر مغايرة لسياساته ويقمع حرية التعبير.

وأضاف فولودين أن: "قرار الحظر ليس أكثر من رغبة في منع المواطنين في الدول الأوروبية من الوصول إلى معلومات موضوعية وموثوقة".

وأعرب فولودين عن امتنانه للصحفيين في هذه الوسائل الإعلامية، مضيفا: "البيروقراطيون الأوروبيون يشعرون بفعالية عمل صحفيينا وهذا هو السبب في أنهم يحدون من أنشطة وسائل الإعلام الروسية".

المصدر: تليغرام