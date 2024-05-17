المفوضية الأوروبية تنشر توضيحات حول حظر وسائل إعلام روسية

نشرت المفوضية الأوروبية بعض التوضيحات بشأن القيود على عمل بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك الحظر على بث عدد من وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وأشارت المفوضية الأوروبية في توضيحاتها إلى أنه سيكون من الممكن للصحفيين نقل مقتطفات من مواد المؤسسات الإعلامية التي تفرض عليها القيود، واستخدام تلك المواد "بشكل موضوعي" من أجل وضع المتابعين في صورة الأحداث بشكل كامل.

وشددت على أن استخدام تلك المواد "يجب ألا يؤدي إلى التحايل على العقوبات، ما يعتبر أمرا محظورا".

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ودعت المفوضية الأوروبية مواطني الدول الأوروبية إلى إبلاغ السلطات الوطنية أو الأجهزة ذات الشأن للاتحاد الأوروبي بوقوع انتهاكات محتملة ضد وسائل الإعلام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الجمعة عن حظر بث عدد من وسائل الإعلام، بما فيها وكالة "نوفوستي" وصحيفتا "إزفيستيا" و"روسيسكايا غازيتا" الروسيتان وإذاعة "فويس أوف يوروب".

المصدر: نوفوستي