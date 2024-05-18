واشنطن: لا نساعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على أراضي روسيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تساعد الضربات بالطائرات المسيرة التي تنفذها القوات الأوكرانية على مواقع داخل الأراضي الروسية.

وقال كيربي ردا على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "نحن لا نشجع على تنفيذ هجمات على الأراضي الروسية ولا نساعدها".

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ويأتي ذلك على خلفية إعلان سلطات إقليم كراسنودار بجنوب روسيا عن استهداف الطائرات المسيرة الأوكرانية لمصفاة نفط في مدينة توابسي، يوم الجمعة.

وأشارت السلطات إلى أن الهجوم أسفر عن نشوب حريق في المصفاة، تم إخماده لاحقا.

وجدير بالذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أفادت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين في البنتاغو، بأن السلطات الأوكرانية طلبت من واشنطن السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية الصنع لاستهداف مواقع عسكرية على الأراضي الروسية.

المصدر: نوفوستي