حرية وسائل الإعلام الإيطالية تواجه ضغوطا متزايدة في عهد ميلوني

حذرت منظمات غير حكومية أوروبية، الجمعة، من أن حرية الإعلام تتعرض لضغوط متزايدة في إيطاليا منذ تولي حكومة جورجا ميلوني اليمينية المتطرفة مقاليد السلطة.

وحذر ممثلو المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام بعد حملة رقابة لتقصي الحقائق، من تزايد انتهاك معايير حرية الصحافة.

وتسجل حملة مراقبة العوامل التي تؤثر على حرية الإعلام مثل الإجراءات غير القانونية والتدخلات التحريرية والاعتداءات الجسدية، ارتفاعا كبيرا، وقفز معدل الحوادث في إيطاليا من 46 في عام 2022 إلى 80 في عام 2023.

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ومن بين المخاوف الرئيسية تزايد الضغط السياسي على شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيطالية "راي" (RAI) التي نفذ صحافيوها في هذا الشهر إضرابا للدفاع عن "حريتهم" في مواجهة "محاولات" جعل القناة "بوقا للحكومة.

وقالت رينات شرودر، مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين ومقره بروكسل "نعلم أن راي كانت دائما مسيسة لكن التسييس الآن وصل إلى مستوى آخر".

وأوصى ممثلو المنظمات غير الحكومية - الذين سيعدون تقريرا رسميا مكتوبا في الأسابيع المقبلة - بتعيين مدراء مستقلين تماما لـ "راي"، ولوسائل الإعلام الرئيسية الأخرى.

المصدر: "أ ف ب"