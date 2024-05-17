نقل نظام كييف وحدات من لواءين على الأقل من جبهة دونيتسك إلى خاركوف، بالإضافة إلى عدة كتائب من الاحتياط، حسبما كتبت صحيفة "بايس" نقلا عن مصدر في الجيش الأوكراني.

وقال المصدر للصحيفة: "تم نقل جنود أوكرانيين من كتائب الاحتياط إلى خاركوف".

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وأضاف: "وحدات من لواءين على الأقل كانت على جبهة دونيتسك تم نقلها أيضا إلى خاركوف."

وفي وقت سابق، قال أناتولي بارجيليفيتش، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن قوات الاحتياط التابعة للجيش الأوكراني قد تم إرسالها إلى منطقة خاركوف على خلفية تقدم القوات المسلحة الروسية على هذا المحور.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، إن أوكرانيا قد تخسر خاركوف إذا لم تتسلم منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت.

قبل ذلك، وصف زيلينسكي وضع قواته في منطقة خاركوف، وخاصة في فولتشانسك، بأنه صعب للغاية، واشار إلى أن الوضع الصعب بنفس القدر بالنسبة للجيش الأوكراني قد تطور على 5 محاور أخرى.

في 14 مايو، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى "الانتقال إلى مواقع أكثر فائدة" في منطقة مدينة فولشانسك وقرية لوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.

وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1360عسكريا، وإسقاط عشرات الصواريخ الغربية أطلقتها قوات كييف خلال الـ 24 ساعة.

المصدر: بايس