بوغدانوف يؤكد دعم روسيا لجهود العراق في حماية أمنه واستقراره

أكد ممثل الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد دعم روسيا لجهود العراق في حماية أمنه واستقراره.

وأكد بوغدانوف خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي في العاصمة البحرينية المنامة على هامش القمة العربية الـ 33 دعم موسكو لجهود العراق في حماية أمنه واستقراره ودوره في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.

وكان بوغدانوف قد نافش في وقت سابق من اليوم مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه قد تم الاهتمام في المباحثات بـ "الوضع الراهن في العراق وما حوله، فضلا عن التصعيد المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

المصدر: RT