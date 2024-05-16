بوغدانوف يبحث مع وزير الخارجية العراقي سبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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عقد اللقاء يوم أمس الأربعاء 15 مايو في العاصمة البحرينية المنامة على هامش القمة العربية الـ 33، حيث جاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية أن اللقاء تضمن "مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية العراقية الودية التقليدية، والتأكيد على الالتزام المتبادل بالتنمية التدريجية للتعاون متبادل المنفعة وتعميق الحوار السياسي".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه قد تم الاهتمام في المباحثات بـ "الوضع الراهن في العراق وما حوله، فضلا عن التصعيد المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية