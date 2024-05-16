ألمانيا تحظر منظمة مؤيدة لفلسطين لدعمها "الإرهاب ونشر خطابات معادية للسامية"

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الخميس أنها حظرت مجموعة أظهرت تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها" وداهمت ممتلكات مرتبطة بها.

وقالت وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا الغربية، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، إنها حظرت جماعة التضامن مع فلسطين في دويسبورغ، متهمة إياها بنشر روايات معادية للسامية.

وذكرت الوزارة أن الشرطة فتشت أربعة عقارات في مدينة دويسبورغ مرتبطة بالمجموعة.

وأفاد وزير الداخلية الأعلى في المنطقة هربرت رويل، بأن هذه الخطوة "ترسل الإشارة الصحيحة"، مشيرا إلى أنه "في كثير من الحالات لا يوجد شيء مخفي وراء التضامن مع فلسطين سوى الكراهية لليهود، كما في حالة المنظمة المحظورة اليوم".

وفي نوفمبر الماضي، فرضت الحكومة الفيدرالية الألمانية حظرا رسميا على الأنشطة التي تقوم بها حركة "حماس" أو تدعمها، وحلت مجموعة "صامدون"، وهي المجموعة التي كانت وراء الاحتفال في برلين بهجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"