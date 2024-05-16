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بوتين يلتقي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ

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بوتين يلتقي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ
Sputnik
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين، اجتماعا منفصلا مع رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لي تشيانغ.

وجرت محادثتهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين، والتي استضافت في وقت سابق اليوم محادثات قمة روسية صينية وحفل استقبال مغلق أقيم نيابة عن رئيس الصين.

وحسب الجدول، خصص للمحادثة بين بوتين ورئيس مجلس الدولة الصيني 45 دقيقة.

وفي وقت سابق ذكر الكرملين أن بوتين سيبحث مع لي تشيانغ التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية. 

ومن الجانب الروسي حضر الاجتماع كل من النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونواب رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا وألكسندر نوفاك وفيتالي سافيليف ويوري تروتنيف ودميتري تشيرنيشينكو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الديوان الرئاسي مكسيم أوريشكين، والناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف السفير الروسي في بكين إيغور مورغولوف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نبيولينا، ومدير خدمة المراقبة المالية يوري تشيخانشين، ورئيس مجلس الإدارة من مجلس الأعمال الروسي الصيني غينادي تيمشينكو.

وكان الرئيس الروسي وصل إلى الصين مساء الأربعاء في زيارة دولة تستغرق يومين. وفي وقت سابق، جرت في بكين مباحثات بين بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بالصيغتين المصغرة والموسعة، قبل أن يوقع   الزعيمان على بيان حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

المصدر: RT

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