لجنة التحقيق الروسية تفتح قضايا جنائية ضد 658 مرتزقا يقاتلون إلى جانب أوكرانيا

أفادت لجنة التحقيق الروسية بأنها فتحت قضايا جنائية ضد أكثر من 650 مرتزقا من 49 دولة يقاتلون إلى جانب قوات أوكرانيا، وتم إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.

وجاء في بيان اللجنة: "يحصل التحقيق على كمية كبيرة من المعلومات حول نشاطات المرتزقة من مختلف البلدان إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ويتم توثيق كل ذلك. وتجري ملاحقة جنائية ضد 658 أجنبيا من 49 دولة. وتم وضع المتهمين على قائمة المطلوبين، وصدرت مذكرات اعتقال بعضهم بحق غيابيا".

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وأشار البيان إلى أنه تم إنجاز التحقيق في قضيتين جنائيتين، وفيهما تم غيابيا تحميل المسؤولية الجنائية للمدعو توبي هوختالا (مرتزق من فنلندا)، وكذلك المرتزق من جورجيا شوتا ديميتراشفيلي.

وفي 25 أبريل الماضي أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن "أكثر من 3100 من المرتزقة يشاركون في القتال إلى جانب أوكرانيا، وجاءت الغالبية العظمى منهم من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأوروبا وجورجيا".

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ أكثرمن 13.3 ألف وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.

المصدر: وكالات