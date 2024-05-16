الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف السكة الحديدية في القرم

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له، بأنه تم إحباط هجوم إرهابي في القرم، حيث تم اعتقال رجل وامرأة كانا يعملان لصالح المخابرات العسكرية الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن هذين العميلين كانا يعتزمان تفجير خط للسكة الحديدية في جمهورية القرم.

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وأضاف البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الأنشطة غير القانونية لمواطنين، من مواليد عام 1999 وعام 2000، كانا وبتوجيه من المخابرات الأوكرانية، يخططان لتفجير خط السكة الحديد في منطقة لينينسكي بجمهورية القرم".

ووفقا للبيان، تم تجنيد هذين المواطنين في أكتوبر 2023، بواسطة عميل لمديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية.

وبعد ذلك، قاما بتصوير بعض المواقع العسكرية وأماكن إقامة العسكريين الروس، ومواقع أنظمة الدفاع الجوي الروسية، فضلا عن إحداثيات مرافق مجمع الوقود والطاقة في شبه جزيرة القرم.

وفي أبريل الماضي، حاولا زرع عبوة ناسفة تحت خط السكة الحديد بالقرب من قرية أوكتيابرسكوي، ولكن تم القبض عليهما بالجرم المشهود وقت ارتكاب الجريمة.

وخلال التحقيق قال الرجل المعتقل: "لقد طلبوا مني أي معلومات عن العسكريين في الجيش الروسي والمنشآت العسكرية وطلبوا صورا للدفاع الجوي في منطقة كيرتش، وكانت لديهم أيضا فكرة إعطائي طائرة صغيرة بدون طيار وتعليمي كيفية تشغيلها وتحديد الهدف الواجب ضربه. على الأرجح، الحديث كان عن أنظمة الدفاع الجوي في منطقة كيرتش، لكنهم لم يتمكنوا من تسليمي هذا الدرون".

المصدر: نوفوستي