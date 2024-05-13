الأمن الروسي يعتقل 9 عملاء بتهمة تمويل قوات كييف

اعتقل الأمن الروسي تسعة عملاء في مناطق متفرقة من البلاد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الأموال من حسابات المواطنين بقيمة 540 ألف دولار، وتحويلها لقوات كييف.

وقالت إيرينا فولك المتحدثة باسم الداخلية الروسية: "تمكن قسم التحقيقات الجنائية وجهاز الأمن الفيدرالي من اعتقال تسعة من سكان مناطق مختلفة في البلاد، شكلوا عصابة مارست الاحتيال وابتزاز المواطنين".

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وأضافت أن الأضرار الناجمة عن نشاط العصابة تزيد عن 50 مليون روبل (540 ألف دولار)، تم استخدامها أيضا في تمويل القوات الأوكرانية.

وأصبح مخطط الاحتيال هذا واسع الانتشار منذ الربيع الماضي، واستخدم المهاجمون تقنيات نفسية لكسب ثقة الضحايا، باستخدام المعلومات العامة عن عائلاتهم.

وأقنعوا ضحاياهم بالحصول على عدة قروض كبيرة وتحويل الأموال إلى حسابات محددة من قبلهم.

ثم ابتزوهم بالخطر الذي زعموا أنه يهددهم ويهدد ذويهم، وأجبروهم على السفر إلى مناطق أخرى، وعدم الاتصال بأقاربهم حتى تحويل الأموال غلى حسابات العصابة.

وأشارت ممثلة الداخلية إلى أن ضحايا الاحتيال عاشوا في شقق مستأجرة لعدة أيام، على اعتقاد منهم بأنهم ينقذون بذلك أسرهم، في الوقت الذي قام فيه المحتالون بابتزاز الأموال من أقاربهم، وهددوا بقتل الشخص الذي زعموا أنهم اختطفوه.

المصدر: نوفوستي