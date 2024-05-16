قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إن القيادة الأوكرانية ترسل عسكريين غير مدربين إلى منطقة خاركوف بهدف إنقاذ الوحدات الجاهزة للقتال من القوات الأوكرانية.

وأشار الخبير إلى أن القيادة الأوكرانية، تستخدم هؤلاء العسكريين لاحتواء تقدم القوات الروسية في هذا القطاع من الجبهة.

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وأضاف ماروتشكو، نقلا عن مصادره الذاتية: "إلى الشمال الشرقي من خاركوف، إلى خط التماس القتالي، تقوم القيادة الأوكرانية بنقل عسكريين غير مدربين تمت تعبئتهم مؤخرا، وتكمن مهمتهم الوحيدة في محاولة تأخير تقدم قواتنا".

ونوه الخبير بأن القيادة الأوكرانية تقوم في نفس الوقت، بتكليف الوحدات الجاهزة للقتال من قواتها بالتراجع إلى خطي الدفاع الثاني والثالث. وأشار إلى أنه "في جوهر الأمر، يتم إلقاء العسكريين المعبئين حديثا "كوقود للمدافع" وذلك لإنقاذ القوات الجاهزة للقتال.

يوم أمس الأربعاء، أفاد مصدر عسكري لمراسل تاس، بأن القوات الأوكرانية بدأت في نقل أفراد عسكريين، مباشرة من مراكز التدريب إلى الجبهة في منطقة خاركوف.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تقدم قوات "الشمال" الروسية في مقاطعة خاركوف وتحريرها عدة قرى وبلدات في المقاطعة.

وأكد فيتالي غانتشيف رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، سيطرة القوات الروسية على الأحياء الغربية والشمالية بمدينة فولتشانسك المحاذية لمدينة خاركوف.

من جانبه، اعترف المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بتقدم القوات الروسية في ساحة المعارك في مقاطعة خاركوف .

المصدر: تاس