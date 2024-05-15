"نظرة المرأة"... جلسة حوارية في منتدى قازان الاقتصادي حول دور المرأة

أولى المنتدى الاقتصادي "روسيا - العالم الإسلامي"، في مدينة قازان اهتماما خاصا لدور المرأة. وقد خصص جلسة حوارية تحت عنوان "نظرة المرأة" ودور المرأة في السياسة والاقتصاد والإعلام.

أدارت الجلسة الحوارية مديرة قناة "RT العربية" مايا منّاع، حيث تم التطرق إلى دور المرأة وتأثيرها في عالم الأعمال والسياسة، والحفاظ على القيم التقليدية، وتطوير المبادرات العامة والخاصة، وتعزيز التعاون الدولي.

RT

ورحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في كلمة عبر الفيديو، بالضيوف وجميع المشاركين من مختلف دول العالم، في المنتدي الاقتصادي الذي تحتضنه مدينة قازان.

RT

وقد أعرب المشاركون الأجانب عن شكرهم لروسيا على مساهمتها في تعزيز دور المرأة في العالم، وشددت رئيسة "اتحاد المستثمرات العربيات" هدى جلال يسي، بشكل خاص على أن القاهرة تبذل كل ما بوسعها لتعزيز العلاقات مع موسكو، وذلك على عكس مساعي الغرب التي تهدف إلى عزل روسيا.

RT

وقد تم إيلاء اهتمام خاص للحرب في غزة، المستمرة من 7 أشهر، والتي تسببت حتى الآن في مقتل 35 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

RT

المصدر: RT