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سوناك يعرب عن صدمته إزاء محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي

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سوناك يعرب عن صدمته إزاء محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء إنه صدم بخبر محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي روبرت فيتسو بطلق ناري.

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وكتب سوناك عبر منصة "إكس": "صدمنا بهذه الأنباء الرهيبة، قلوبنا وعقولنا مع رئيس الوزراء فيتسو وعائلته".

هذا وقد تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الاربعاء لعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.

وذكرت صحيفة "دينيك ان ديلي" أنه تم نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن وأن الشرطة أوقفت المسلح مطلق النار.

فيما قالت مديرة مستشفى هاندلوفا مارتا إيكهارتوفا حيث تلقى فيكو العلاج قبل نقله الى العاصمة، "تم نقل فيكو الى مستشفانا، وتلقى العلاج في وحدة جراحة الأوعية الدموية لدينا". وأضافت "تم نقل رئيس الوزراء بعد ذلك من المستشفى، وهو في طريقه إلى براتيسلافا".

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المصدر: تاس 

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