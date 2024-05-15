طائرة ترامب تصدم طائرة خاصة في مطار ويست بالم بيتش بفلوريدا

أفادت مصادر مطلعة بأن الطائرة الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اصطدمت بطائرة خاصة أخرى أثناء تحركها في مطار ويست بالم بيتش الدولي في فلوريدا يوم الأحد.

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وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة "بوينغ 757" اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة خالية من الركاب، دون أن يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.

وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الحادث.

وعقد ترامب تجمعا حاشدا في وايلد وود بولاية نيوجيرسي يوم السبت، ووقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.

المصدر: رويترز