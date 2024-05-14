بالفيديو.. احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل حرم كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية

نظم مئات الطلاب في كلية لندن للاقتصاد اليوم الثلاثاء احتجاجا داخل مبنى مارشال تضامنا مع فلسطين، مطالبين الجامعة بسحب استثماراتها الداعمة لإسرائيل.

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وأظهر مقطع فيديو متداول مئات الطلاب الذين اقتحموا حرم الجامعة حاملين الأعلام الفلسطينية ونصبوا خياما احتجاجية مؤقتة هناك.

وطالب المحتجون جامعة الاقتصاد في لندن بـ "سحب استثماراتها" من الشركات الإسرائيلية المساهمة في نظام الفصل العنصري داخل الأراضي الفلسطينية إلى جانب الشركات المصنعة للأسلحة والمستخدمة في قتل الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

❝ London School of Economics öğrencileri, Filistin'le dayanışma için protesto düzenleyerek üniversiteyi İsrail apartheidına yatırımlarını bırakmaya çağırdı!

İsrail silahlarına ve fosil yakıt endüstrisine 89 milyon sterlin yatırım yapıldığını gösteren bir rapor yayınladılar https://t.co/6TWlZUXl2a — İklimi değil sistemi değiştir (@kuresel_eylem) May 14, 2024

وهتف الطلاب المتجمهرون في حرم كلية الاقتصاد بشعارات مؤيدة لفلسطين على غرار "حرروا فلسطين" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

جاءت هذه الاحتجاجات بعد نشر تقرير أعدته مجموعة من الطلاب قالوا فيه إن الجامعة قد استثمرت أكثر من 48 مليون جنيه استرليني في 53 شركة "تشارك في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".

ويشير التقرير المؤلف من 116 صفحة والذي نشرته جمعية LSESU الفلسطينية تحت عنوان "الأصول في الفصل العنصري" في اتهام بورصة لندن باستثمار 5 ملايين جنيه استرليني في 11 شركة "تستفيد من الإبادة الجماعية في غزة".

وشهدت الجامعات البريطانية خلال الأسابيع الثلاث الماضية سلسلة مظاهرات احتجاجية مؤيدة لفلسطين، وانتشارا واسعا للخيام داخل ممتلكات الجامعات حتى توافق السلطات على مطالبهم التي تشمل إدانة "الإبادة الجماعية" في غزة والتعهد بتقديم المنح الدراسية للفلسطينيين.

المصدر: ديلي ميل البريطانية