دعما لغزة.. اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات العالمية.. (فيديو)

اتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية في جامعات عدة دول حول العالم تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونصرة للقضية الفلسطينية.

وشملت الاحتجاجات عددا من أكبر الجامعات على مستوى العالم في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والمكسيك وسويسرا.

وكان رد فعل السلطات الأمريكية قاسيا مع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، حيث استخدمت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لفض الاعتصامات، واعتقلت قوات الأمن عشرات الطلبة المناهضين لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

Thousands of supporters out in front of the UCLA Palestine Solidarity Encampment.



WE WILL HOLD THE LINE. WE WILL NOT VACATE THE CAMP! LA WE STILL NEED MORE BODIES. ITS A PUBLIC CAMPUS. MANY WAYS ON. JOIN US!!! https://t.co/kXmrEAVXt1pic.twitter.com/bKvVynUAMU — People's City Council - Los Angeles (@PplsCityCouncil) May 2, 2024

وشهدت ما لا يقل عن 30 جامعة أمريكية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وأشارت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين في الأسبوعين الماضيين يقترب من 2000.

والتحقت الجامعات البريطانية سريعا بركب الاحتجاجات على الرغم من التهديدات الحكومية بقمعها سريعا، وجاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، حيث أنه كان قد أكد أن الشرطة "ستحظى بدعمنا الكامل" لمعالجة الاضطرابات المحتملة إذا حاول الطلاب تكرار المظاهرات العنيفة التي شهدتها مؤخرا الجامعات الأمريكية.

Oh yes, if you like racist terrorists out to murder Jews, then Leeds is for you.



Here, some of the students have a jolly old time chanting for terror just yesterday.



And don't worry! The uni employs the local "Palestine Solidarity Campaign" leader. Hatred is fine. No problem. https://t.co/XjSG3USpc7pic.twitter.com/Vg2bmjSb9C — habibi (@habibi_uk) May 2, 2024

وشملت الاحتجاجات عدة جامعات كبرى كجامعة مانشستر وليدز وبريستول وشيفيلد ونيوكاسل، حيث نصب الطلاب الخيام ووضعوا لافتات مناهضة لإسرائيل، ودعوا إلى إنهاء العمل العسكري في قطاع غزة.

#Gaza Students at Britain's Cambridge University set up a solidarity camp with Palestine. pic.twitter.com/XALAPemESx — Vladimir Volcic (@veritasillusio) May 3, 2024

أما في فرنسا، فقد نظم الطلاب في جامعة السوربون الشهيرة في باريس، وقفة تضامنية مع فلسطين، واعتصموا في حرم الجامعة، وأصدروا بيانا نددوا فيه بتحركات الإدارة والسلطات بحق المعتصمين، ونددوا باعتبارهم أقلية مؤكدين أن تحركهم يمثل أغلبية في الكلية.

وانتشر مقطع فيديو لقمع قوى الأمن الداخلي للطلاب المشاركين في الاحتجاجات.

📹Press coverage: “Scenes of French security forces suppressing a mass march against genocide in Gaza by Sorbonne University students” #Palestine#Francepic.twitter.com/YG98Yp7MbM — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 3, 2024

كما استنكر الطلبة في بيانهم أن إدارة كلية العلوم السياسية سواء في بياناتها أو نقاشاتها مع الطلبة لا تذكر كلمة "فلسطين".

وأغلقت الشرطه الفرنسيه الشوارع المؤديه إلى معهد العلوم السياسية حيث يعتصم الطلبه وتمنع الصحفيين من الوصول إلى المعهد.

وقال مراسلنا: "نسمع هتافات الطلبة المعتصمين من داخل حرم الجامعة ولا يستطيع الصحفيون الاقتراب منهم، تقوم الشرطة في هذه الأثناء باقتحام الجامعة لفض الاعتصام".

ويعلق الطلاب لافتات داعمة لفلسطين، مؤكدين على حقهم في التعبير عن دعمهم لحقوق الإنسان في فلسطين.

▶️ French students from several Paris campuses gather at Place de la Sorbonne square to show their support for Palestinians in Gaza. @PressTV - #Palestinepic.twitter.com/M5GHUkj4jQ — Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) May 3, 2024

أما في أستراليا، فقد أقام الطلاب مخيمات في جامعات بالمدن الأسترالية الكبرى خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

Demonstrations in Melbourne, Australia: march for solidarity with Palestine and protest against the Israeli occupiers#FreePalestine#Colombiauniversitypic.twitter.com/jDsbOVtHU9 — Mohammad_Norozifar (@NaderRahay78751) May 2, 2024

واندلعت اشتباكات بين تجمعين، الأول كان يندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والآخر مؤيد لإسرائيل، في جامعة سيدني، أقدم جامعة في أستراليا، وتراجع أنصار الجانبين جراء الوجود الأمني المكثف، ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

At the University of #Sydney, students occupied the building where Mark Scott was inside, the vice chancellor of USYD's office, demanding the university to fully divest from #Israel companies.#ColumbiaUniversity#HarvardUniversity#YaleUniversity#Netanyahupic.twitter.com/6uYeRQ2OSF — Palestine Info Center (@palinfoen) April 29, 2024

كما انضمت أكبر جامعة في المكسيك للاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين، حيث نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو خياما أمام "جامعة المكسيك الوطنية"، احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

At the University of #Sydney, students occupied the building where Mark Scott was inside, the vice chancellor of USYD's office, demanding the university to fully divest from #Israel companies.#ColumbiaUniversity#HarvardUniversity#YaleUniversity#Netanyahupic.twitter.com/6uYeRQ2OSF — Palestine Info Center (@palinfoen) April 29, 2024

ووضع الطلاب فوق مخيمهم الاحتجاجي أعلاما فلسطينية ورددوا شعارات من بينها "عاشت فلسطين حرة!"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر".

MPLS turned it up for international workers day.



From Palestine to Mexico all the walls have got to go! pic.twitter.com/jM8ozRyoyA — DavidGilbertPederson (@NotoriousDGP) May 2, 2024

ورفع المحتجون مطالب عدة، من بينها أن تقطع الحكومة المكسيكية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.

وفي جامعة لوزان في سويسرا، نظم الطلاب وقفة تضامنية تنديدا بالحرب على غزة ودعما للاحتجاجات الطلاب في الجامعات حول العالم.

المصدر: RT