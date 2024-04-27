انطلاق مسيرة ضخمة تضامنا مع غزة من أمام مبنى البرلمان البريطاني (فيديو)

انطلقت اليوم السبت مسيرة ضخمة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة من أمام مبنى البرلمان البريطاني في لندن.

وتجمع المشاركون في المسيرة التي تنظمها "حملة التضامن مع فلسطين" في ساحة البرلمان لتنطلق نحو هايد بارك، حيث سيتم إلقاء كلمات هناك.

وشهدت المسيرة خروج جماعات يمينية مساندة لإسرائيل، فيما منعت الشرطة أي صدامات بين الطرفين.

وهذه المسيرة هي الاحتجاج الوطني الـ13 الذي تنظمه "حملة التضامن مع فلسطين" منذ أول مسيرة في 9 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT