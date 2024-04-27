 
مباشر

انطلاق مسيرة ضخمة تضامنا مع غزة من أمام مبنى البرلمان البريطاني (فيديو)

أخبار العالم

انطلاق مسيرة ضخمة تضامنا مع غزة من أمام مبنى البرلمان البريطاني (فيديو)
انطلاق المسيرة التضامنية مع غزة من أمام مبنى البرلمان البريطاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xftb

انطلقت اليوم السبت مسيرة ضخمة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة من أمام مبنى البرلمان البريطاني في لندن.

وتجمع المشاركون في المسيرة التي تنظمها "حملة التضامن مع فلسطين" في ساحة البرلمان لتنطلق نحو هايد بارك، حيث سيتم إلقاء كلمات هناك.

وشهدت المسيرة خروج جماعات يمينية مساندة لإسرائيل، فيما منعت الشرطة أي صدامات بين الطرفين.

وهذه المسيرة هي الاحتجاج الوطني الـ13 الذي تنظمه "حملة التضامن مع فلسطين" منذ أول مسيرة في 9 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا