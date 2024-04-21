قائد شرطة لندن يطمئن زعماء اليهود على أمنهم في ظروف الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

اجتمع مفوض شرطة لندن بقادة الجالية اليهودية يوم الاثنين، ويأتي ذلك بعد اعتذار الشرطة لمطالبتها رجلا بزي يهودي بالابتعاد عن طريق مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، لتجنب استفزاز المحتجين.

وقالت دائرة شرطة العاصمة في بيان يوم الأحد: "مازلنا نسعى لبذل كل جهد ممكن لضمان شعور سكان لندن اليهود بالأمان في هذه المدينة. نحن نعلم أن الأحداث الأخيرة ساهمت في إثارة المخاوف لدى الكثيرين".

ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه شرطة لندن تحديات أثارتها الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث عبر بعض السكان اليهود عن شعورهم بالتهديد بسبب المسيرات المتكررة المؤيدة للفلسطينيين في شوارع العاصمة البريطانية.

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وكان جدعون فالتر، الرئيس التنفيذي للحملة ضد معاداة السامية، يرتدي القلنسوة اليهودية التقليدية عندما أوقفته الشرطة في أحد الشوارع في وسط لندن أثناء مرور مظاهرة بالقرب من المكان في 13 أبريل.

وقال أحد الضباط لفالتر إنه يشعر بالقلق بسبب مظهره "اليهودي الصريح"، لأن هذا قد يستفز المتظاهرين. وأخبره ضابط ثان أنه سيخضع للاعتقال إذا رفض مغادرة المنطقة، لأنه "سيتسبب في خرق السلام".

واصدرت شرطة العاصمة الجمعة بيانا قالت فيه: للتوضيح لم تكن هذه نيتنا مطلقا.. كونك يهوديا ليس استفزازا.. يجب أن يكون سكان لندن اليهود قادرين على الشعور بالأمان في المدينة".

المصدر: AP