مكتب التحقيقات الفيدرالي: جرائم الكراهية ضد اليهود تضاعفت ثلاث مرات بعد 7 أكتوبر

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي، إن سلطات إنفاذ القانون في حالة تأهب تحسبا لأي تهديدات محتملة للجالية اليهودية الأمريكية قبل بداية عطلة عيد الفصح اليهودي.

وفي تصريح في حدث استضافته شبكة المجتمع الآمن، وهي منظمة غير ربحية للسلامة والتدريب للجالية اليهودية، قال راي: "نحن في المكتب لا نزال نشعر بالقلق بشكل خاص من أن الجهات الفاعلة المنفردة يمكن أن تستهدف التجمعات الكبيرة، أو الأحداث البارزة، أو المواقع الرمزية أو الدينية للعنف – وهو مصدر قلق خاص، بالطبع، ونحن نتطلع إلى بداية عيد الفصح مساء الاثنين".

وكشف أن "التهديدات الموجهة إلى الجالية اليهودية الأمريكية كانت مرتفعة بالفعل قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، ولكن عدد قضايا جرائم الكراهية التي ينفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي تضاعف ثلاث مرات في أعقاب الحادث".

وأوضح أن "بين 7 أكتوبر و30 يناير من هذا العام، فتحنا تحقيقات في جرائم الكراهية ضد اليهود أكثر من ثلاثة أضعاف ما فتحناه في الأشهر الأربعة التي سبقت 7 أكتوبر"، مشيرا إلى أن الإحصائيات الأولية حول التحقيقات تمثل "تهديدات حقيقية للغاية لمؤسساتكم وإلى دور عبادتكم، وإلى مدارسكم ومؤسساتكم الجامعية، وإلى الأفراد في مجتمعاتكم لمجرد كونكم من أنتم".

وأضاف راي أنه بعد الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران على إسرائيل الأسبوع الماضي، "إننا نحث جميع شركائنا هنا وفي جميع أنحاء العالم على البقاء يقظين ضد أي تهديدات محتملة، التي قد تخرج من إيران أو وكلائها في الخارج وحتى هنا في الوطن".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"