الولايات المتحدة.. مركز روتجرز للطلاب المسلمين يتعرض للتخريب (صور + فيديو)

تعرض مركز الحياة الإسلامية في جامعة روتجرز بولاية نيوجيرسي الأمريكية لعملية اقتحام وتخريب، تخللها تحطيم محتويات المركز وتمزيق العلم الفلسطيني.

وأظهر مقطع فيديو نشره مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) زجاجا محطما على الأرض بالإضافة إلى تلف أجهزة التلفزيون والطابعات والأعمال الفنية التي تحمل آيات قرآنية.

Our #NewJersey chapter @CAIRNJ today condemned vandalism targeting the Muslim Chaplaincy house at Rutgers University (A.K.A. @cilru, Center for Islamic Life at Rutgers University). @MSAnational#Islamophobiapic.twitter.com/xpsIunNNcO — CAIR National (@CAIRNational) April 10, 2024

وجاء في بيان صادر عن مركز الحياة الإسلامية CILRU إن "هذا العمل المستهجن، الذي حدث في يومنا المقدس (عشية عيد الفطر)، والذي غذته بلا شك كراهية الإسلام، هو بوضوح جريمة كراهية تستهدف سكاننا المسلمين في روتجرز".

وقال إمام CILRU قيصر أسلم، الذي شارك مقطع فيديو لآثار الاقتحام، إن العلم الفلسطيني تم انتزاعه من سارية.

وقالت إدارة شرطة روتجرز إن التخريب وقع في وقت ما بين ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء، مؤكدة أنه لم يكن هناك أحد في المبنى في ذلك الوقت.

وقال حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي إنه شعر "بالاشمئزاز" عندما علم بالحادث.

وكتب على منصة "إكس": "هناك تحقيق جنائي جار ونحن نعمل مع جامعة روتجرز وسلطات إنفاذ القانون لضمان سلامة طلابنا المسلمين. لا مكان لكراهية الإسلام في نيوجيرسي".

Disgusted to learn that the Center for Islamic Life at @RutgersU was vandalized during Eid.



There is a criminal investigation underway and we are working with Rutgers and law enforcement to ensure the safety of our Muslim students. Islamophobia has NO place in New Jersey. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) April 10, 2024

وجاء الحادث بعد أيام من قيام محتجين مناهضين لإسرائيل باقتحام قاعة المدينة في الجامعة الأسبوع الماضي، مما دفع الرئيس جوناثان هولواي إلى إنهاء الجلسة مبكرا.

وقال أحد الطلاب لشبكة "فوكس نيوز" إنه كان لا بد من إخراج الطلاب اليهود من الحدث من قبل الشرطة.

وقد استضافت قاعة المدينة جمعية طلاب جامعة روتجرز، والتي طرحت أيضا استفتاءين للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، للتصويت على قطع العلاقات مع جامعة تل أبيب وسحب الاستثمارات من أي شيء مرتبط بإسرائيل.

المصدر: "نيويورك بوست" + RT