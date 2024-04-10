إصابات في إطلاق نار أثناء احتفالات عيد الفطر بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية عن إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص جراء حادث إطلاق النار أثناء الاحتفالات بعيد الفطر في المدينة.

وأكدت الشرطة نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن بينهم مراهقا يبلغ 15 عاما من العمر.

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Mass shooting in Philadelphia at an end of Ramadan celebration (Eid)



Several people shot. Several people arrested.



🇺🇸 pic.twitter.com/Grmz0gO1S1 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 10, 2024

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المراهق أصيب بنيران الشرطة التي وصلت إلى المكان فور سماع أصوات إطلاق النار في المنطقة.

Mass shooting at Eid event in Philadelphia, USA. pic.twitter.com/wHxWhysriC — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) April 10, 2024

وذكرت الشرطة كذلك أنها ألقت القبض على 5 أشخاص على خلفية الحادث، بمن فيهم قاصر. كما تمت مصادرة 5 قطع من الأسلحة النارية في المكان.

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وأشارت السلطات المحلية إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي سيساعد الشرطة المحلية في التحقيق في الحادث.

وأكد السيناتور بوب كيسي، الذي يمثل ولاية بنسلفانيا في مجلس الشيوخ، أن مكتبه على اتصال بالمسؤولين المحليين بشأن الحادث.

بدوره، عبر حاكم الولاية جوش شابيرو عن أسفه لوقوع الحادث أثناء العيد، مؤكدا تضامنه مع المجتمع المسلم في فيلادلفيا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية