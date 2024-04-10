مقتل شخص وإصابة آخر في حادث طعن جنوب غرب فرنسا (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الشرطة مساء يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم بسكين في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد.

وذكرت قناة "بي أف أم تي في" أن "المهاجم فر من مكان الحادث، لكنه قتل بعد ملاحقته من قبل الشرطة".

🚨🇫🇷 ALERTE INFO - Un homme a attaqué au couteau des passants près de la place de la Bourse à Bordeaux. Un mort et un blessé grave. L'assaillant a été abattu. (Sud-Ouest) pic.twitter.com/nykWPBpd0T — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 10, 2024

وأوضحت الشرطة أن "الهجوم بالسكين وقع في حدود الساعة 7:50 مساء على ضفاف نهر غارون"، موضحة أن "حالة المصاب خطيرة كما أن التحقيق لكشف ملابسات الحادث جارية".

#Bordeaux l’homme au moment où il est abattu par la police lors de l’attaque au couteau à bordeaux 🥶 pic.twitter.com/wZEMkfTgtv — oumse-dia (@oumsedia69) April 10, 2024

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا مقطعا مصورا للحظة إطلاق أحد أفراد الشرطة النار على الرجل الهارب.

Encore une attaque au couteau, cette fois à Bordeaux. Un mort, un blessé grave. L'auteur abattu par la police. pic.twitter.com/Vq8Aqn03ra — Laurent Obertone (@LaurentObertone) April 10, 2024

وأظهر مقطع الفيديو، الشرطة الفرنسية تطلق النار على الرجل الهارب لتسقطه أرضا جثة هامدة.

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المصدر: RT + قناة "بي أف أم تي في"