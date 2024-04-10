 
مباشر

مقتل شخص وإصابة آخر في حادث طعن جنوب غرب فرنسا (فيديو)

أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة آخر في حادث طعن جنوب غرب فرنسا (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xc02

أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الشرطة مساء يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم بسكين في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد.

وذكرت قناة "بي أف أم تي في" أن "المهاجم فر من مكان الحادث، لكنه قتل بعد ملاحقته من قبل الشرطة".

وأوضحت الشرطة أن "الهجوم بالسكين وقع في حدود الساعة 7:50 مساء على ضفاف نهر غارون"، موضحة أن "حالة المصاب خطيرة كما أن التحقيق لكشف ملابسات الحادث جارية".

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا مقطعا مصورا للحظة إطلاق أحد أفراد الشرطة النار على الرجل الهارب.

وأظهر مقطع الفيديو، الشرطة الفرنسية تطلق النار على الرجل الهارب لتسقطه أرضا جثة هامدة.

إقرأ المزيد
فرنسا.. مصرع 3 أشخاص إثر انفجار تلاه حريق في مبنى بباريس (فيديو)
فرنسا.. مصرع 3 أشخاص إثر انفجار تلاه حريق في مبنى بباريس (فيديو)

المصدر: RT + قناة "بي أف أم تي في"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا