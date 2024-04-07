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فرنسا.. مصرع 3 أشخاص إثر انفجار تلاه حريق في مبنى بباريس (فيديو)

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فرنسا.. مصرع 3 أشخاص إثر انفجار تلاه حريق في مبنى بباريس (فيديو)
AFP
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء يوم الأحد، جراء انفجار تلاه حريق في مبنى بالدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن "حريقا أودى بحياة ثلاثة أشخاص، مساء الأحد، في مبنى بالدائرة 11 في باريس في شارع شارون".

وأوضحت "بحسب المعلومات الأولية، سمع في بداية المساء، دوي انفجار لم يعرف مصدره، قبل أن يندلع حريق في الطابق السابع من مبنى يقع في شارع شارون مكون من ثمانية طوابق".

فرنسا.. مصرع 3 أشخاص إثر انفجار تلاه حريق في مبنى بباريس (فيديو)

وأضافت: "قفز شخص من نافذة المبنى هربا من النيران، فيما حاول رجال الإطفاء إنعاشه لكنه فارق الحياة على الفور، كما عثر على جثتين متفحمتين في الشقة المتضررة".

فرنسا.. مصرع 3 أشخاص إثر انفجار تلاه حريق في مبنى بباريس (فيديو)

وأوضحت الشرطة أنه "تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث ولا تزال الأسباب مجهولة حاليا".

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المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية

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