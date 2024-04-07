فرنسا.. مصرع 3 أشخاص إثر انفجار تلاه حريق في مبنى بباريس (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء يوم الأحد، جراء انفجار تلاه حريق في مبنى بالدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن "حريقا أودى بحياة ثلاثة أشخاص، مساء الأحد، في مبنى بالدائرة 11 في باريس في شارع شارون".

Un incendie a fait trois morts, ce dimanche soir, dans un immeuble de la rue de Charonne dans le XIe arrondissement de Paris. Pompiers toujours sur place @le_Parisienpic.twitter.com/D1qysydW6I — Alexis Bisson (@Alexibisson) April 7, 2024

وأوضحت "بحسب المعلومات الأولية، سمع في بداية المساء، دوي انفجار لم يعرف مصدره، قبل أن يندلع حريق في الطابق السابع من مبنى يقع في شارع شارون مكون من ثمانية طوابق".

Un incendie faisant suite à une explosion a fait trois morts dans un immeuble d’habitation du XIe arrondissement de #Paris ce dimanche vers 20H.



Les habitants dont l’appartement n’a pas été touché ont pu regagner leurs logements. pic.twitter.com/yloJa1NvMd — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 7, 2024

وأضافت: "قفز شخص من نافذة المبنى هربا من النيران، فيما حاول رجال الإطفاء إنعاشه لكنه فارق الحياة على الفور، كما عثر على جثتين متفحمتين في الشقة المتضررة".

وأوضحت الشرطة أنه "تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث ولا تزال الأسباب مجهولة حاليا".

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المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية