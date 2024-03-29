الشرطة الفرنسية تعتقل مراهقا للاشتباه في قيامه بالتحضير لهجوم إرهابي على مدرسة

اعتقلت الشرطة الفرنسية مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما للاشتباه في قيامه بالتحضير لهجوم إرهابي على إحدى المدارس، فضلا عن توجيه تهديدات بالقتل لموظفي مؤسسة تعليمية.

وذكرت قناة "BFMTV" الفرنسية نقلا عن مصدر قضائي اليوم الجمعة أنه "تم القبض على مراهق في منزله في بلدية سينون بالقرب من مدينة بوردو، يُشتبه في تهديده بشن هجوم إرهابي على مؤسسة تعليمية وتوجيه تهديدات بالقتل ضد المدرسين وإدارة المدرسة الثانوية".

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ووفقا للقناة التلفزيونية، اعترف الطالب جزئيا بذنبه.

ويوم أمس أوصت مديرية الأمن الداخلي (الاستخبارات) في فرنسا بإلغاء حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 المزمع عقدها في العاصمة باريس ومدن أخرى بسبب تزايد التهديدات الإرهابية.

ومنذ العمل الإرهابي الذي ضرب ضواحي موسكو يوم الجمعة الماضي، عاد التخوف من الإرهاب إلى واجهة الاهتمامات الفرنسية، لكن تجدر الإشارة إلى أنه لم يغب عنها تماما. لأن فرنسا ومنذ عام 2015، ظلت على لائحة أهداف المنظمات الإرهابية.

وقد وقع الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس، وأسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة نحو 180 آخرين.

المصدر:RT