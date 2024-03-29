"متحرش بالنساء".. شاهدات عيان يكشفن معلومات جديدة عن أحد إرهابيي هجوم "كروكوس"

تعرف عدد من مستخدمات مواقع التواصل على الإرهابي فريدون شمس الدين أحد منفذي هجوم "كروكوس"، وأشرن إلى أنه كان يتحرش بهن في مدينة بودولسك بضواحي موسكو.

ولفت الشهود إلى أن الإرهابي أقام في مدينة بودولسك جنوبي موسكو، حيث كان يتردد على منطقة دار "ماشينوسترويتل" الثقافية.

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وقالت إحدى ساكنات المنطقة: "لقد كان يتحرش بالنساء في الشوارع ويتصرف بشكل وقح طوال الوقت".

وأكدت أخرى أنه تحرش بها في الشارع في ربيع عام 2023، وعند اتصالها بالشرطة هرب بسيارته.

ويبلغ الإرهابي من العمر 25 سنة، وهو طاجيكي الجنسية ومتزوج وله طفل عمره ثمانية أشهر.

وكان يعمل في مصنع بمدينة بودولسك، فيما كان مسجلا للإقامة في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، حيث قاعة "كروكوس".

وصرح في الاستجواب الأول بأنه وصل من تركيا في 4 مارس واعترف بأنه "أطلق النار على الناس من أجل المال"، موضحا أنه فعل ذلك "مقابل نصف مليون روبل".

ووقع الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس.

المصدر: نوفوستي