مجلة عسكرية أمريكية: روسيا قادرة على إنتاج 200 مقاتلة من طراز "سو-35" سنويا

قالت مجلة Military Watch Magazine الأمريكية إن صناعة الطائرات الحربية الروسية تستطيع هذا العام إنتاج 200 مقاتلة "سو-35" من الجيل ++4.

وكانت شركة الطائرات المتحدة الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تسليم دفعة ثانية في العام الجاري من مقاتلات "سو-35" لوزارة الدفاع الروسية. وقال رئيس الشركة يوري سليوسار إن مصنع الطائرات في شرق روسيا انتقل إلى وتيرة ثابتة للإنتاج في إطار برنامج العام الجاري.

وقالت مجلة Military Watch Magazine إن الشركة زادت من إنتاج مقاتلات "سو-35" و"سو-57". وقد أنتج المصنع عام 2022 ست طائرات للجيل الخامس، وفي عام 2023 أنتج 12 طائرة من هذا النوع، وأنتج العام الجاري 20 طائرة، ما يسمح للقوات الجوفضائية الروسية بتشكيل أول فوج جوي يضم مقاتلات "سو-57". أما مقاتلة "سو-35" من جيل "++4" المزودة بالتقنيات والأسلحة المتقدمة فلا تزال تحرز انتصارات مقنعة وتدمر ما تبقى من الطائرات الأوكرانية.

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وأحرزت "سو-35" انتصارا رائعا في 5 مارس عام 2022 عندما أسقطت المقاتلة من هذا النوع 4 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" في منطقة جيتومير الأوكرانية. وبمقدور تلك المقاتلة مكافحة أية طائرات أوكرانية، بما فيه قاذفات ومقاتلات "سوخوي" ومقاتلات "مي – 29" والمروحيات والمسيرات بكافة أنواعها. كما بمقدورها إسقاط الصواريخ المجنحة وإسكات أنظمة الدفاع الجوي، ويمكن أن تستخدم "سو-35" كذلك قنابل فائقة الدقة.

ومن غير الواضح هل يكتفي مصنع الطائرات بإنتاج 200 مقاتلة من طراز "سو-35" سنويا أو سيسعى إلى تجاوز هذا المؤشر.

المصدر: Military Watch Magazine