تقرير: نمو قياسي لعدد النازحين داخليا

أعلن مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) أن عدد النازحين الداخليين في العالم جراء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وصل إلى مستوى قياسي بلغ 75.9 مليون عام 2023.

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وجاء في تقرير صدر عن المركز: "أدت النزاعات والعنف في السودان وفلسطين والدول الأخرى إلى ازدياد عدد النازحين داخليا في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2023 إلى 75.9 مليون شخص ليصبح رقما قياسيا جديدا، 68.3 مليون شخص منهم اضطروا للنزوح بسبب النزاعات والعنف، فيما اضطر 7.7 مليون للنزوح بسبب الكوارث الطبيعية، ويعيش 46% من النازحين في الدول الإفريقية جنوب الصحراء".

وأشار التقرير إلى أنه في السودان بلغ عدد النازحين بحلول نهاية العام الماضي 9.1 مليون شخص، وهو أعلى مؤشر في تاريخ المتابعة في هذا البلد منذ عام 2008 وكذلك ثاني أعلى رقم مسجل في بلد واحد بعد تسجيل 16.9 مليون نازح في أوكرانيا عام 2022 وفي قطاع غزة نزح 3.4 مليون شخص بسبب النزاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما يمثل 17% من إجمالي عدد النازحين بسبب النزاعات في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت منظمة الهجرة العالمية أن عدد المهاجرين في العالم يتجاوز 281 مليون شخص، بمن فيهم 117 مليونا نزحوا بسبب النزاعات والعنف والكوارث الطبيعية.

المصدر: نوفوستي