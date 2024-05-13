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الكشف عن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من رفح خلال أسبوع

أخبار العالم العربي

الكشف عن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من رفح خلال أسبوع
AP
غزة
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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن 360 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع.

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وأفادت "الأونروا" بأنه: "عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة، أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة للذهاب إليه، لا أمان دون وقف إطلاق النار".

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد ألقت منشورات على النازحين في مدينة رفح تطالبهم بمغادرة المدينة إلى وسط القطاع من أجل البدء في عملية عسكرية محدودة في رفح.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة، دعا الجيش الإسرائيلي إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة "بشكل فوري".

وفي 5 مايو الجاري، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر.

المصدر: RT

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