قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الاثنين، إن العالم أقرب إلى التصعيد النووي منه في أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية قبل أكثر من 60 عاما.

وزعم رئيس الوزراء البريطاني، في كلمة ألقاها في مركز الأبحاث "Policy Exchange"، أن "السلوك المتهور" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل الجميع أقرب إلى "التصعيد النووي الخطير أكثر مما في أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية".

وتحدث سوناك عن عدد متزايد من التهديدات التي تواجه بريطانيا نفسها، مشيرا إلى أنشطة "محور الدول الاستبدادية مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين" الذي يُزعم أنه يسعى إلى تقويض القيم البريطانية.

وأشار أيضا إلى الصراع في الشرق الأوسط، الذي يتم خلاله قصف السفن البريطانية في البحر الأحمر، واتهم الصين مرة أخرى بشن هجمات إلكترونية على أعضاء البرلمان البريطاني.

من جانبها حذرت روسيا باستمرار من أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف تتعارض مع التسوية، كما أنها تجعل دول الناتو شريكة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب قوات كييف في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

كذلك أكد الكرملين أن إرسال الدول الغربية للأسلحة إلى كييف لا يسهم في إطلاق مفاوضات وسيكون له تأثير سلبي، مشيرا إلى أن ذلك يطيل أمد الصراع ويؤدي إلى تدمير أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي