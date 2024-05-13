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مقتل امرأة بهجوم بالمسيرات الأوكرانية غربي روسيا (صور)

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مقتل امرأة بهجوم بالمسيرات الأوكرانية غربي روسيا (صور)
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قتلت امرأة وأصيب 3 آخرون بهجوم مسيرات أوكرانية على طريق في منطقة غلوشكوفسكي بمقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.

كما قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون بقصف أوكراني لمدينة كراسنودون في جمهورية لوغانسك.

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

مقتل امرأة بهجوم بالمسيرات الأوكرانية غربي روسيا (صور)

مقتل امرأة بهجوم بالمسيرات الأوكرانية غربي روسيا (صور)

المصدر: نوفوستي

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