أعلن ليونيد باسيتشنيك رئيس جمهورية لوغانسك مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بقصف القوات الأوكرانية لمدينة كراسنودون في الجمهورية.

وكتب باسيشنيك عبر منشور في التلغرام: "نتيجة قصف المنطقة الصناعية في كراسنودون، اندلع حريق عنيف ويتم الآن إجلاء موظفي المؤسسات الصناعية، وللأسف سقط ثلاثة قتلى وأصيب أربعة أشخاص".

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وأضاف أن أحد أجزاء الصاروخ سقط على ساحة للأطفال في حديقة عامة دون وقوع إصابات.

وذكر الخبير العسكري أندريه ماروشكو أن القوات الأوكرانية ضربت المنطقة الصناعية في كراسنودون على الأرجح بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية.

وأفاد أحد سكان قرية سيمينوفكا المحررة مؤخرا في جمهورية دونيتسك باستخدام قوات كييف سلاحا كيميائيا ضد سكان القرية الذين شعروا بأعراض الإصابة بغاز سام مشلّ للأعصاب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تحرير قرية سيمينوفكا في 29 أبريل الماضي، فيما ذكر شهود عيان من سكان القرية الذين لم يتمكنوا من النزوح أن قوات كييف مارست ضدهم التعذيب النفسي والجسدي واستخدمتهم دروعا بشرية بتهمة "انتظارهم قدوم الروس".

المصدر: RT