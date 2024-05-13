مصدر دبلوماسي تركي: لم نتلق أي إجابة حول استعداد روسيا وأوكرانيا لاستئناف المفاوضات

أكد مصدر دبلوماسي في أنقرة أن تركيا تدعو باستمرار لاستئناف مفاوضات إسطنبول حول أوكرانيا، لكنها لم تتلق أي إجابة من موسكو وكييف بهذا الصدد حتى الآن.

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وقال المصدر: "يتابع الرئيس التركي هذه المسألة عن كثب، لكننا لم نتلق حتى الآن أي رد من الجانبين بهذا الصدد".

وفي وقت سابق أعلن أردوغان أن بلاده تتابع تطورات الوضع في أوكرانيا، داعيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وشدد على أن المبادرات أحادية الجانب حول أوكرانيا بدون مشاركة روسيا لديها فرصة ضئيلة للنجاح.

المصدر: نوفوستي