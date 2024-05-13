تشيجوف: قبل الحديث عن استئناف المفاوضات مع كييف علينا تحديد محورها

اعتبر نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الفدرالية الروسي فلاديمير تشيجوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال استئناف مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا.

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وقال: "قبل الحديث عن أي مواعيد لذلك، علينا أن نحدد مع من، ومحور هذه المفاوضات".

وعلى صعيد آخر، أضاف أنه دعا المشاركين في الاجتماع التنسيقي للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب الذي عقد في إسطنبول تحت رعاية الأمم المتحدة إلى تنشيط تبادل المعلومات حول الإرهابيين.

وتابع: "أكدت في كلمتي أن هدف القضاء على التهديد الإرهابي هدف طموح، ولتحقيقه يجب أن نتبادل الخبرات وبناء الثقة المشتركة، التي من الواضح أنها ليست كافية".

وفي حديثه عن الروسوفوبيا قال إنها "مثال كلاسيكي على خطاب الكراهية الذي يعلن الجميع نيته محاربته".

كما أشار إلى وجود تناقضات واضحة في تقييم التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وتابع: "شددت الوفود الغربية على ضرورة منع مظاهر معاداة السامية بينما أكدت الوفود الشرقية وقبل كل شيء العربية ضرورة وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والتقيد بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي