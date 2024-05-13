المملكة المتحدة.. اعتقال 3 أشخاص بتهمة "التعاون مع الاستخبارات الصينية"

اتهمت المملكة المتحدة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 و63 عاما بـ"التعاون مع أجهزة استخبارات هونغ كونغ والتدخل الأجنبي بموجب قانون الأمن القومي البريطاني".

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي: "نفذت توقيفات وأجريت عمليات تفتيش عدة في كل أنحاء إنكلترا في إطار هذا التحقيق".

والمتهمون الثلاثة هم تشي ليونغ واي (38 عاما) وماثيو تريكيت (37 عاما) وتشونغ بيو يوين (63 عاما) وجميعهم من جنوب شرق إنكلترا.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام محكمة وستمنستر، في وسط لندن بوقت لاحق اليوم الاثنين.

وفي إطار هذا التحقيق، احتجز 11 شخصا لدى الشرطة.

وقبض عناصر مكافحة الإرهاب، على ثمانية رجال وامرأة في يوركشير في شمال إنكلترا الأربعاء، فيما قبض على رجلين إضافيين الخميس.

وأطلق سراح سبعة رجال والمرأة من دون توجيه تهم إليهم.

المصدر: "أ ف ب"