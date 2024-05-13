ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود إلى 19 شخصا

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود أمس الأحد إلى 19 قتيلا، و27 مصابا.

واستهدفت القوات الأوكرانية أمس الأحد مدينة بيلغورود بالصواريخ ما أدى لانهيار مبنى سكني من عشرة طوابق، ومقتل وإصابة عشرات المدنيين.

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وجدد نظام كييف قصفه للمدينة مساء أمس بـ12 صاروخ "أولخا" و12 مسيرة صدت الدفاعات الروسية معظمها.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT