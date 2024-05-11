في الذكرى لـ10 لإستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.. زاخاروفا تؤكد أن أهالي الجمهوريتين هم في وطنهم

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستقف أمام جميع التهديدات والعقوبات والمكائد الانتقامية المحاكة من خلف ظهرها ثمنا لعودة دونباس إلى قوام روسيا الاتحادية.

وكتبت زاخاروفا اليوم السبت عبر "تلغرام" بمناسبة الذكرى العاشرة للاستفتاء على استقلال الدونباس: "بتاريخ الـ11 من مايو 2014 بدأت كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين السير في طريق طويل وصعب لا رجعة فيه لتحقيق استقلالها والعودة إلى نصابها التاريخي الصحيح ضمن قوام روسيا الاتحادية، واليوم أقول لكم، أعزائي: أنتم في وطنكم وبيتكم".

وأضافت: "ولهذا السبب تحديدا يتم الانتقام منا ومنكم بتنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء البلاد، وفرض آلاف العقوبات اللاإنسانية بشتى أشكالها، لكننا سنصمد لأن هذه وصية أجدادنا وأسلافنا لنا الذين دافعوا عن وطننا قبل 79 عاما، وفعلوا ذلك مرارا قبل الحرب الوطنية العظمى".

وأردفت: "اليوم نستذكر ونحتفل بهذا التاريخ ونكرم أبطال هذه المرحلة الذين لم يعودوا معنا لأنهم قتلوا على أيدي إرهابيي كييف، اليوم نستذكر بإعجاب شجاعة وبسالة الدونباس ونبذل قصارى جهدنا حتى تثمر أزاهير الصدق والإخلاص والخير التي جاء بها الربيع الروسي في مايو 2014".

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هذا وهنأ الرئيس فلاديمير بوتين أهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بالذكرى العاشرة للاستفتاء على استقلال جمهوريتيهم عن أوكرانيا قبل عودتهما إلى الوطن الأم روسيا.

في مثل هذا اليوم من عام 2014 أُجري استفتاء في نطاق الجمهوريتين صوت فيه غالبية السكان لصالح الاستقلال عن أوكرانيا.

وأظهروا للعالم تصميمهم على الدفاع عن حقهم في التكلم بلغتهم الأم وفي ثقافتهم وانتمائهم واستعدادهم لمقاومة عدوان النازيين الذين استولوا على السلطة في كييف بشجاعة منقطعة النظير.

وأصبحت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك جزءا من روسيا بموجب استفتاء أجري في سبتمبر 2022.

وفي أكتوبر 2022 وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قوانين قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بعد مصادقة البرلمان الروسي عليها.

ويواصل الجيش الروسي في إطار عمليته العسكرية تحرير أراضي الكيانات الجديدة المتبقية تحت سيطرة كييف، وتطهير أوكرانيا من النازية وتجريدها من سلاحها، ومنع انضمامها إلى "الناتو" والاتحاد الأوروبي وإعلانها الحياد.

المصدر: RT