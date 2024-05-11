ترحيب عربي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بفلسطين

أعربت بيروت وصنعاء عن ترحيبهما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالمنظمة حيث صوت لبنان والمجموعة العربية من ضمن 143 دولة لصالح هذا القرار.

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وجددت الوزارة التأكيد على "ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية بعد أكثر من 75 عاما من الاحتلال، والمآسي، والخراب، وذلك من خلال الاعتراف، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



ورأت الوزارة في القرار الأخير "خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينية، ولتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في منطقتنا".

من جهتها رحبت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيا.

وعقب صدور القرار، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار الجمعية كما سارعت العديد من الدول بالترحيب بالقرار الأممي على غرار السعودية وقطر والكويت وتركيا والعديد من الدول.

المصدر: RT