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ماسك يوضح تأثير العاصفة الشمسية الجيومغناطيسية الكبرى على أقمار "ستارلينك"

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ماسك يوضح تأثير العاصفة الشمسية الجيومغناطيسية الكبرى على أقمار
إيلون ماسك
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تشهد أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" ضغوطا متزايدة بسبب عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 20 عاما.

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وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، عبر حسابه على منصة "X": عاصفة شمسية جيومغناطيسية كبرى تحدث الآن ..هي الأكبر منذ وقت طويل".

مضيفا "أن أقمار ستارلينك الصناعية تتعرض في الوقت الحالي لضغوط كبيرة، لكنها صامدة حتى الآن".

و"ستارلينك" هو خدمة إنترنت قائمة على الأقمار الصناعية، صممت لإيصال الإنترنت إلى المناطق المحرومة التي لا يصلها نظام خدمة الإنترنت التقليدي.

يتكون نظام "ستارلينك" من آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، والتي يتم ربطها ببعضها البعض لإنشاء شبكة متداخلة قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت.

ومن المحتمل أن تتسبب العاصفة بتتداخل شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة، ومن المرجح أن يستمر تأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض لساعات بعد انتهائها.

المصدر: RT

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