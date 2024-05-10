رئيس الوزراء الأوكراني يطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء ويقول: الوضع صعب

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن وضع قطاع الطاقة في البلاد صعب وأن على الأوكرانيين ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني عبر قناة تلغرام الحكومية: "الوضع في قطاع الطاقة يمر حاليا في واحد من أصعب الأوضاع... ويستمر إصلاح الشبكة وزيادة قدرات التوليد على مدار الساعة".

واشار إلى أن الحكومة الأوكرانية "اضطرت إلى استيراد ثلث الكهرباء في أبريل وبكميات أكبر مما كانت عليه في مارس".

وأكد أن "Ukrenergo" وهي شركة تشغيل نظام نقل الكهرباء في أوكرانيا والمشغل الوحيد لخطوط نقل الجهد العالي في البلاد، تقوم باستمرار بطلب المساعدة من الدول المجاورة.

وقال مخاطبا الأوكرانيين: "لذلك، أحثكم مرة أخرى على توفير الكهرباء، خاصة في المساء".

كما أشار إلى أن مجلس الوزراء الأوكراني سيخصص أكثر من 7 مليارات هريفنيا (أكثر من 180 مليون دولار) لاستعادة نظام الطاقة. وسيتم استخدام هذه الأموال لشراء معدات لاستعادة شبكات الجهد العالي، وتخصيص أموال أيضا لتحسين ربط نظام الطاقة في أوكرانيا بدول الاتحاد الأوروبي.

وتعاني معظم المناطق في أوكرانيا من نقص في تزويدها بالكهرباء، حيث يخضع القطاع الصناعي للجدولة في أوقات التزويد.

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في وقت سابق، أفاد وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو أن البلاد فقدت كمية هائلة من قدرات توليد الطاقة في الأسابيع الأخيرة.

بدوره، أبلغ ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، أن محطتي كانيف ودينبرو للطاقة الكهرومائية ومحطة زمييف للطاقة الكهرحرارية قد تضررت.

كما أبلغت وزارة الطاقة الأوكرانية عن التدمير الكامل لمحطة تريبيلسكا، وهي أكبر منشأة لتوليد الطاقة في كييف.

ووفقا لوزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، تضرر أكثر من نصف نظام الطاقة في البلاد.

المصدر: تاس