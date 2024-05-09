الولايات المتحدة تعلق تسليم 3500 قنبلة إلى إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر إن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل في إطار مراجعة أنواع معينة من المساعدة العسكرية لإسرائيل.

وأضاف المتحدث في تصريح صحفي يوم الخميس: "نجري الآن مراجعة لجزء من المساعدة الدفاعية للمستقبل القريب، وعلى وجه التحديد، قمنا بتعليق شحنة واحدة من الأسلحة تتكون من 1.8 ألف قنبلة بوزن ألفي رطل، و1.7 ألف قنبلة وزنها 500 رطل".

وقال رايدر: "لم نتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن ما يجب فعله بالإمدادات".

يشار إلى أن تعليق الإمدادات يعود إلى المحاولات الأمريكية لثني إسرائيل عن القيام باجتياح بري واسع النطاق لمدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب قطاع غزة.

هذا وقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء من أنه قد يوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية للإسرائيليين إذا قاموا بتوسيع عمليتهم في قطاع غزة إلى رفح.

بدوره أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق، تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي