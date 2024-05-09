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نتنياهو منتقدا بايدن: سنقف لوحدنا ونقاتل بأظافرنا إن اضطررنا

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نتنياهو منتقدا بايدن: سنقف لوحدنا ونقاتل بأظافرنا إن اضطررنا
Globallookpress
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، تصريحات لنتنياهو وجه فيها انتقادات ضمنية للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قرار تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

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ونقل جندلمان عن نتنياهو قوله "نحن على أعتاب حلول عيد الاستقلال. في حرب الاستقلال قبل 76 عاما كنا قلائل وحاربنا كثيرين. لم نكن نمتلك آنذاك السلاح وكان هناك حظر لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن بفضل روحنا المعنوية العالية وشجاعتنا ووحدتنا الوطنية – انتصرنا".

وأضاف نتنياهو "اليوم، نحن أقوى بكثير. إننا حازمون وموحدون من أجل دحر أعدائنا وأولئك الذين يبتغون تدميرنا".

وتابع في إشارة إلى قرار إدارة بايدن تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل "إذا اضطررنا للوقوف وحدنا، سنقف وحدنا. وقد قلت إننا، لو لزم الأمر ذلك، سنقاتل بأظافرنا. ولكن لدينا أكثر بكثير من الأظافر وبفضل ذات الروح المعنوية القوية، سننتصر بعون الله".

وكان بايدن قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا قامت بغزو رفح على نطاق واسع.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT

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