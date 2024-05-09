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السنغال.. إصابة 11 شخصا إثر انحراف طائرة ركاب عن المدرج قبل إقلاعها (فيديو + صور)

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السنغال.. إصابة 11 شخصا إثر انحراف طائرة ركاب عن المدرج قبل إقلاعها (فيديو + صور)
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انحرفت طائرة "بوينغ 737" تقل 78 راكبا عن المدرج قبل إقلاعها من المطار الرئيسي في السنغال، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا وتوقف الرحلات الجوية عبر المطار المذكور.

وقال مطار "بليز دياني" إن تحقيقا يجري لتحديد سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 0100 بتوقيت غرينتش بينما كانت الطائرة من طراز "بوينغ 737-300" المملوكة لشركة "ترانس إير" والتي استأجرتها الخطوط الجوية السنغالية تستعد للسفر إلى مالي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار شركة الطيران "ترانس إير"، تقف على العشب وجناحها مغطى برغوة إخماد الحرائق.

وقال بيان المطار إنه قام بتفعيل بروتوكولات الطوارئ لإجلاء الركاب، مضيفا: "المطار مغلق حاليا... ومن المتوقع إعادة فتح المطار خلال الساعات القليلة المقبلة".

المصدر: telegraph 

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