موسكو.. آلاف العسكريين يستعدون لاستعراض عيد النصر الـ79

يستعد آلاف العسكريين بينهم أبطال العملية العسكرية في أوكرانيا وعشرات الآليات للعرض العسكري في موسكو في الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.

وسيحضر العرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء بيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكوبا ولاوس وغينيا بيساو، حيث سيضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول في الساحة الحمراء.

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وسيلقي الرئيس بوتين كلمته في هذه المناسبة قبل أن يأذن بانطلاق العرض بصفته القائد العام الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية.

وستسير في العرض سرايا تمثل صنوف وتشكيلات القوات المسلحة الروسية ومنتسبي جيش الشبيبة الدفاع المدني، تتقدمهم أوركسترا تلاميذ المعاهد العسكرية، وثلّة من أبطال العملية العسكرية في أوكرانيا.

وستتقدم الآليات المشاركة في العرض دبابة "T-34-85" الأسطورية التي سطّرت انتصارات الجيش الأحمر البرية وكانت أفضل دبابة في الحرب العالمية الثانية باعتراف المؤرخين والعسكريين.

وفي هذه الأثناء، تتوالى العروض العسكرية في مدن روسيا في تمام الساعة الـ10 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث استهلت في مدن الشرق الأقصى الروسي الساعة الـ12 ليلا بتوقيت موسكو، لتختتم بعرض كالينينغراد في أقصى غربي روسيا في الساعة الـ11 من صباح اليوم بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي