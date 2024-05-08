رواد الفضاء يهنئون الروس بذكرى عيد النصر من على متن المحطة الفضائية الدولية

هنأ رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب وألكسندر غريبيونكين سكان روسيا بذكرى عيد النصر من على متن المحطة الفضائية الدولية.

ونشرت تهنئة رواد الفضاء للمواطنين في الحساب الرسمي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية على "تلغرام".

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وفي التهنئة شدد قائد فريق رواد الفضاء الروسي في المحطة الدولية، أوليغ كونونينكو، على ضرور "الحفاظ على ذكرى مأثرة أجدادنا ونقل المعارف عن هذه الحرب التي حصدت أرواح عشرات الملايين من مواطنينا للأجيال القادمة".

وعرض كونونينكو نسخة مصغرة من راية النصر الموجودة في المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن روسيا تحتفل يوم الخميس 9 مايو بالذكرى الـ 79 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: RT