سيئول: لا نزوّد أوكرانيا بالأسلحة

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول أن بلاده تتسمك بسياسة عدم تزويد أحد بالأسلحة، وتعمل ما بوسعها لتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا في إطار قدراتها المالية.

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وقال إن كوريا الجنوبية "تحترم الحرية والسلام وتعمل ما بوسعها في إطار قدراتها المالية لتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا وإعادة إعمارها".

وزعم أن "تصدير كوريا الشمالية الأسلحة إلى روسيا يدعم الأعمال العسكرية غير القانونية ويعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن سيئول بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تتخذ الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق أعلن السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية غيورغي زينوفييف أنه يمكن لموسكو وسيئول استئناف علاقات الشراكة في حال امتنعت كوريا الجنوبية عن انتهاك "الخط الأحمر" بتزويد كييف بالأسلحة.

وأشار إلى أن اتخاذ المزيد من الخطوات التي "تعرقل" العلاقات الثنائية، مثل قيود التصدير من جانب سيئول، يجعل إعادة العلاقات إلى "مجرى تطويرها الطبيعي أصعب".

المصدر: نوفوستي